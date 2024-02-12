Операция “Граница-щит" в приграничных с Россией районах Азербайджана

В соответствии со взаимным соглашением, достигнутым между министрами внутренних дел Азербайджана и России, на территории приграничных районов обеих стран проводятся совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит".

Как сообщили в понедельник Day.Az в минобороны Азербайджана, основной целью операций, которые продлятся неделю, является выполнение принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и тд., а также осуществление комплексных организационных и практических мер в области выявления и предотвращения каналов финансовых и материальных ресурсов, направляемых на осуществление иных противоправных действий.

В сообщении отмечается, что регулярно проводятся подобные комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также национальных интересов Азербайджана, осуществляемые при строгом соблюдении принципов законности.

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