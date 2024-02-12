Академия БПЛА еще больше укрепит мощь армии Азербайджана

Создание в Азербайджане Академии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) еще больше укрепит мощь азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend заявил военный эксперт Азер Байрамов.

Он отметил, что очень немногие страны мира имеют академии такого типа.

"Создание данной академии имеет много преимуществ. В нынешних конфликтах наблюдается возрастающее влияние беспилотных летательных аппаратов. Это войны нового поколения. То же самое мы видели во время Второй Карабахской войны. БПЛА создают новые реальности. Принимая их во внимание, Азербайджан предпринял данный шаг, чтобы еще больше усилить мощь своей армии", - подчеркнул военный эксперт.

Эксперт также отметил, что многие государства покупают БПЛА из-за рубежа.

"Но они постоянно обращаются к зарубежным странам в связи с подготовкой своих операторов, а также с проведением технического обслуживания. В первую очередь это требует больших затрат и времени. Однако реализация такого процесса в Азербайджане принесет стране огромные преимущества в этой области. В дальнейшем, в академии мы сможем увидеть подготовку профессионального персонала по использованию БПЛА не только в военных целях, но также и в работе полиции и спасательных работах. Помимо этого, мы также сможем использовать БПЛА для обнаружения и обезвреживания мин", - добавил военный эксперт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!