Выяснилось, почему Милонов так не любит Азербайджан

Российский депутат Виталик Милонов и армяне почти что родственники. Об этом он поведал в интервью симоньяновскому "Спутнику". Смущенно улыбаясь и розовея от удовольствия, он рассказал историю своей семьи. Оказывается, Армения - это его историческая родина, а сестра у него армянка.

В принципе, нет ничего страшного в том, чтобы быть армянином, иметь родственников-армян или высматривать дом деда в Ереване. На здоровье. Скажи об этом кто-то другой, внимания бы не обратили. Но Виталик Милонов это особый случай.

Учитывая его большую "любовь" к нашей стране, мы не можем проходить мимо таких интересных нюансов. Такая близость к Армении одна из причин его клинической азербайджанофобии. Следующим шагом этого депутата Госдумы может стать признание "люди добрые, я армянин". Вот было бы забавно. Это многое объяснило бы, хотя с Милоновым и так все ясно.