Песков назвал "тревожными новостями" столкновения на азербайджано-армянской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "тревожными новостями" столкновения на границе Азербайджана и Армении, передает во вторник Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Будем внимательно наблюдать", - сказал он, добавив, что подобные происшествия не способствуют продвижению переговорного процесса, приближению к моменту подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Песков выразил надежду на то, что переговорный процесс в целях подписания мирного договора получит продолжение.

Отметим, что 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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