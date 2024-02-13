В Баку призвали Армению избегать военной эскалации

Утверждения министерства иностранных дел Армении о том, что меры, предпринятые Вооруженными силами Азербайджана против провокации армянской стороны, якобы являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявления министерства иностранных дел Армении в связи с недавней военной провокацией этой страны.

"После военной провокации Армении, приведшей к ранению азербайджанского военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста. Это было ответной мерой.

Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону избегать военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении", - сообщили в структуре.

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