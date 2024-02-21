Семь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 20 февраля была осуществлена репатриация в Азербайджан 7 граждан Азербайджанской Республики, 5 из которых дети и 2 женщины, содержавшиеся в лагерях на территории Сирийской Арабской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем организован их переход на территорию Турецкой Республики.

В Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике провело соответствующую координационную работу. Правительство Азербайджанской Республики продолжит принятие необходимых мер для репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.

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