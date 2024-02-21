ВС Азербайджана продолжают учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части проходят учебные сборы с военнообязанными.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Согласно плану, с военнообязанными были проведены занятия по боевой подготовке, в ходе которых они освоили тактико-технические характеристики оружия и техники, приведение минометов в состояние боевой готовности.

Военнообязанным были разъяснены правила надлежащей эксплуатации военной техники и транспортировки военных грузов, было отработано безопасное управление военно-транспортными средствами в любых погодных условиях, на местности с различным рельефом.

В ходе сбора поставленные задачи были успешно выполнены военнообязанными.

Отметим, что основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний и умений, а также практических навыков группы военнообязанных запаса", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!