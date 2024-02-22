В Ходжалы обнаружено строение, где армяне пытали пленных азербайджанцев

В 2-3 км от села Малыбейли в Ходжалы обнаружено строение, где содержались и подвергались пыткам пленные азербайджанцы.

Как сообщает в четверг Day.Az, репортаж об этом показан в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

В сюжете сообщается, что в подсобном помещении строения, которое когда-то использовалось в качестве мельницы, содержались и подвергались пыткам азербайджанцы, взятые в плен во время Первой Карабахской войны.

Представляем вниманию читателей этот видеосюжет.

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