В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Воваевич Пашинян, будучи во Франции, дал скандальное интервью, где высказал кучу неадекватных мыслей.

Day.Az представляет публикацию:

Пашинян тут дал интервью France 24, крайне скандальное и чересчур борзое. В отличие от своего обычного стиля, в этот раз демагогии и витиеватых, непонятных оборотов было меньше, открытых провокаций - больше.

Начал Воваевич с того, что в очередной раз обвинил Азербайджан в подготовке к войне. Ну, тут ничего нового.

Но интервью было не про Азербайджан, а про то, как Армения наконец-то избавляется от российского влияния. Разумеется, с намеком на благодарность французским друзьям за поддержку.

Пашинян впервые открыто заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В принципе, это и так было видно невооруженным взглядом, однако раньше такой смелости Воваевич себе не позволял.

Но в эфире France24 Остапа, прямо скажем, понесло. Он раскритиковал ОДКБ за недостаточную поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном, а потом и вовсе начал угрожать Москве какими-то "последствиями" за то, что российские силовики схватили в Армении и вывезли в РФ сбежавшего от мобилизации призывника. Мы, говорит, таких незаконных действий не потерпим! Да ладно? Так ведь уже все, бедняга в ростовском изоляторе ждет суда уже! Вы уже все потерпели.

Про базу в Гюмри еще смешнее: как бы они там ни выпендривались о франкофонии, журналисты в Армении под стать своего премьеру - не знают нормально никаких языков. Так вот Пашинян НЕ ГОВОРИЛ, что Ереван сейчас обсуждает, как бы от российской базы избавиться. Естественно, кривой перевод с армянского на французский и обратно, может обернуться Еревану серьезными последствиями. Мало ли, опять Москва найдет паразитов в овощах и фруктах, экспортируемых из Армении?

Показательно в его интервью только одно: Пашинян убедительно доказал, что борзый он только в компании Макрона. Даже совсем недавно Пашинян и позволить себе не мог ничего подобного. Так почему вдруг?

По всей видимости, Макрон "дал" Пашиняну какие-то четкие указания о том, что обстановку надо накалять. По большому счету французский президент занимается тем же, что делали его предшественники в Грузии: Еревану даются те же приманки, что были у Саакашвили в 2008 году. К чему привели эти "инъекции борзости" тогда? Ни к чему хорошему. Странно, что история Пашиняна не научила вообще ничему.

И все-таки, нельзя не задуматься: а чего такого пообещал Пашиняну Макрон вчера? В чем-то же заключается секрет того, почему вдруг после суток в Париже Воваевич превратился в самого себя образца 2019 года?

Пашинян в 2019 году ездил в тогда еще оккупированную Шушу, танцевал там пьяненьким, потом даже наговорил такого, что свело дело к войне.

И судя по тому, как неожиданно Пашинян вел себя на интервью, можно быль уверенными: Макрон, в лучших традициях Запада, наобещал Воваевичу "золотые горы" и очевидно всяческую защиту от последствий. Но, как неоднократно показывала история, эти "гарантии" и гроша ломаного не стоят.