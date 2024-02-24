https://news.day.az/politics/1640073.html Новая провокация ВС Армении на условной границе
Новая провокация ВС Армении на условной границе
24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
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