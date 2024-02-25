Итальянское издание пишет о Ходжалинском геноциде

Итальянское издание Kmetro0 опубликовало статью, посвященную Ходжалинской трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье сообщается, что 26 февраля будет отмечаться годовщина резни, совершенной 32 года назад в азербайджанском городе Ходжалы. В публикации говорится, что Ходжалинская резня стала самым тяжелым военным преступлением в Карабахской войне и одним из самых страшных - в современной европейской истории. Подчеркивается, что в ту ночь были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе более 200 женщин, детей и стариков. В начале 1990-х годов, после того как Армения оккупировала Карабахский регион Азербайджана и провела этническую чистку, около 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Издание приводит рассказ свидетельницы Ходжалинской трагедии Дурданы Агаевой, которая поделилась своей историей и воспоминаниями о том, что произошло той ночью и после, когда она попала в заложницы, а армянские солдаты подвергали ее пыткам, избивали и оскорбляли.

Дурдана Агаева напомнила, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в ее родном городе, откуда она была жестоко изгнана более 30 лет назад. Она добавила, что испытывает огромную радость и гордость, глядя на развевающийся на карабахском ветру флаг, и что скоро жители Ходжалы вернутся в свой город.

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