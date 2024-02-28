https://news.day.az/politics/1640893.html В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов
В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов
В городе Ханкенди найдено значительное количество боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 27 февраля в городе Ханкенди было обнаружено и изъято 3 автомата различных марок, 1 пулемет, 5 винтовок, 49 гранат, 61 запал, 17 взрывчатых веществ, 236 магазинов, 12255 патронов различного калибра и другие боеприпасы .
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