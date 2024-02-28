Нацист Ангел Джамбазки

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби имеет удивительное умение постоянно находить новых лиц для продвижения своих интересов. И что более интересно, с каждым разом эти лица все меньше соответствуют образу образцовых граждан. Знакомьтесь с новым лицом армянской пропаганды в Армении - болгарским евродепутатом, нацистом Ангелом Джамбазки.

Вышеупомянутое лицо выступило с уже ставшим стандартным списком обвинений в адрес Азербайджана. В речи евродепутата можно было найти все известные тезисы армянской пропаганды, включая употребление так любимой армянами фразы "геноцид армян".

Но если посмотреть на жизненный путь этого человека, то тяжело будет сказать, что его прошлое соответствовало его имени. Джамбазки начал свою политическую карьеру в рядах болгарской националистической партии, где ему удалось добиться продвижения по службе. С 2014 года он является депутатом Европейского парламента, где и произошли самые громкие политические скандалы его карьеры.

Начнем с того, что он проявил себя как настоящий расист за время своего пребывания в Европарламенте. В 2019 году он позволил себе сделать расистские замечания в адрес политиков из Франции и Германии, заострив внимание на их этнической принадлежности. После того как ряд его коллег выразил болгарскому политику протест, он заявил о своей готовности извиниться.

А в 2022 году он зашел еще дальше и покинул зал заседания Европарламента, сделав нацистское приветствие. Ряд высокопоставленных лиц учреждения, наряду с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, незамедлительно высказали протест действиям болгарского политика.

Но не только нацизм входит в число слабостей и несовершенств Ангела. Также он испытывает слабость алкоголю и управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. В 2019 году он попался во время одной из таких поездок, после чего извинялся и оправдывался.

Казалось бы, сложности остались позади, но в 2020 году появились новые подробности. Другой евродепутат из Болгарии обвинил Ангела Джамбазки в манипуляции правосудием. Как стало известно, после своего задержания Джамбазки сдал анализы не в больнице, в которой ему предписано было сдать их, а в Военной медицинской академии, которая находилась в ведомстве его друга и главы политической партии, членом которой он являлся.

Учитывая то, что сам Джамбазки далеко не ангел, весьма сомнительно, что его пламенные проармянские речи являются проявлением заботы об армянах, а преследуют личные корыстные интересы. Ведь, болгарский евродепутат значительно подпортил себе карьеру нацистскими приветствиями и прочими скандалами. Перспективы его политической карьеры кажутся весьма туманными. И пока он является желанной фигурой для армян, необходимо работать над монетизацией, даже если это идет против его националистических идей.