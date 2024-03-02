Германия делает выводы из просчётов Франции в отношении Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

События последних дней показывают, что политика Германии в отношении Южного Кавказа в целом и по Азербайджану в частности трансформируется. И необходимо отметить, что трансформации весьма положительные и конструктивные. На днях состоялось два знаковых события, которые являются индикаторами того, что Берлин пересматривает свой внешнеполитический курс, и эти события могут иметь далеко идущие последствия.

В первую очередь важно выделить то, что Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Основной темой дискуссии являлось экономическое сотрудничество и перспективы развития партнерских отношений между азербайджанским и немецким бизнесом.

Вторым важным событием стало проведение встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Берлине. Конечно, пока рано говорить о каких-либо результатах, ведь это долгосрочный проект. Но сам факт проведения такой встречи при посредничестве немецкого МИД-а говорит о многом.

Эти события указывают на смену стратегии Германии, которая до недавнего времени эмулировала подход Франции, основанный на угрозах и открытой поддержке позиции Армении. И если в случае Франции такой подход можно понять в силу наличия армянского лобби, которое может помочь в продвижении интересов поддерживающих Армению политиков, то немецкие политики не обладают таким стимулом.

Также вышеуказанные события показывают, что немецкая политика в отношении Азербайджана подразумевает трансформацию по двум трекам - политическому и экономическому, что является индикатором серьезной заинтересованности Германии в восстановлении стабильных и конструктивных отношений с Азербайджаном.

Германия пытается вернуть позиции политического лидера ЕС

Модель политики европейских стран отличается от внешнеполитической системы в других странах. Если брать страны в других регионах, то страны ведут политику на двух уровнях - национальном и международном. В Европе дела обстоят несколько иначе и к двум вышеуказанным уровням прибавляется еще один - европейский, который имеет свои направления и стратегическую ценность.

И именно на европейском уровне Германия пытается восстановить утраченное политическое влияние благодаря смене курса в отношении Азербайджана и Южного Кавказа.

Еще в ноябре 2023 года мы писали о том, что Германия ведет иррациональную политику в отношении Азербайджана. Просчет Франции в отношении прямой поддержки Армении и антиазербайджанская позиция Парижа привели к тому, что Франция потеряла возможность влияния на мирный процесс на Южном Кавказе. В результате пострадали внешнеполитические амбиции этой страны. Этой ошибкой мог воспользоваться Берлин и перехватить статус главной политической силы в ЕС, которая пытается принести мир на Южный Кавказ. Но в Берлине предпочли попытаться оказать давление на Азербайджан. В результате, посредническая попытка Германии закончилась, не успев толком начаться.

Немецкие политики увидели, что французская политика в отношении Южного Кавказа не приводит к желаемым результатам. И даже больше, провоцирует возникновение конфликтной ситуации в регионе. Таким образом, Франция принимает на себя политические риски при весьма сомнительном выигрыше, ведь Париж оказывается втянутым в долгосрочный проект поддержки Армении, который может не увенчаться успехом. А учитывая то, что последние события открывают дверь для противостояния Франции и Армении, с одной стороны, и Ирана и России, с другой стороны, то Париж рискует быть втянутым в долгосрочную авантюру и в очередной бесконечный конфликт. А Германии такие сложности не нужны. В том числе из-за того, что Германия обладает только "мягкой силой" и не имеет возможности влиять на ситуацию в регионе посредством силовых методов.

Участие Германии в мирном процессе между Баку и Ереваном может стать интересным развитием, которое имеет потенциал продвинуть дискуссии о нормализации в новом направлении. Несмотря на сложности, которые имеются в рамках переговоров о мирном соглашении, Баку и Ереван продолжают дискуссии. Пусть процесс и движется медленно, но все же продолжение переговоров и консультация являются положительным фактором. Отдельные сложности имеют место быть, но они являются именно результатом отсутствия мирного соглашения между сторонами.

Вышеуказанный анализ указывает на то, что изменение политики Германии является подходом рациональным и немецкий реалполитик ставит перед собой две цели. Во-первых, в Германии хотят укрепить позиции немецкого бизнеса в регионе после установления мира и закрепить за собой статус главного европейского партнера в Азербайджане. Вторая цель - ослабить политическую роль Франции в Европейском Союзе и заявить о себе как о неоспоримом политическом лидере блока. Слишком много стратегических ошибок было совершено Францией в последнее время и Германия может воспользоваться этими просчетами.

Также можно сказать, что немецкие политики стали более трезво оценивать национальный внешнеполитический потенциал. Не имея способности повлиять на ситуацию жесткими заявлениями, в Берлине сделали вывод о том, что страна может рассчитывать только на перспективы сотрудничества для установления мира и продвижения своих интересов. С точки зрения мирного процесса Германия может предложить новый подход и беспристрастный подход, что дает повод оценивать последние события с некоторым оптимизмом.