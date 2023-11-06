Либеральные «кнуты и пряники» Запада для Южного Кавказа

Автор: Эмин Севдималиев

С точки зрения политической ситуации в мире, возможно, что нынешняя эпоха вторая по уровню потенциальных трансформаций с момента падения Берлинской стены. Правда, в отличии от ситуации конца 80-х, когда ожидания от будущего были более оптимистичны, в 2023 году царит паника. Слишком много войн, потенциальных кризисов и турбулентных ситуаций прослеживается на планете. Все известно, что происходит на Ближнем Востоке, но многое остается под вопросом. Расширится ли конфликт? Как поведут себя большие силы и заинтересованные игроки? Слишком много вопросов, на которые сложно дать однозначный ответ, не упростив настолько сложную ситуацию.

С другой стороны, продолжаются проблемы и в других странах и регионах, включая события в Украине и потенциальную эскалацию между Тайванем и Китаем. Таким образом, мы имеем действующие конфликты в двух из трех ключевых регионов планеты и потенциальное развитие эскалационной динамики в третьем.

На фоне всех событий в мире активизировался интерес западных стран к Армении. Две причины стали предвестниками к повышению интереса. Во-первых, изменение вектора внешней политики, а во-вторых, изменение внутренних взглядов армян в связи с расхождением ожидания поведения союзников и реальности. Мы много писали о том, как меняется динамика отношений Армении с союзниками, и как Арменией манипулируют западные страны. Аргумент остается неизменным. Армения становится проводником для проецирования влияния западных стран на Южном Кавказе. Но есть некоторые аспекты поведения Запада, о которых мы ранее не писали. Важность дискуссии о подходе западных стран к ведению международной политики связана с тем, что страны ЕС заняли более активную позицию в попытке проецирования влияния на Южный Кавказ.

Во всей этой ситуации напрямую затрагиваются интересы Азербайджана, так как остается нерешенным вопрос будущих отношений Баку и Азербайджана. И поведение западных стран в отношении Баку и Еревана открывает широкий простор для анализа.

В этой работе будет проанализировано поведение и взгляд западных стран в контексте изменений региональной динамики. Мы рассмотрим модель поведения и стратегического мышления в целом, а в качестве частного примера мы рассмотрим прошедший визит главного дипломата Германии Анналены Бербок в регион. Это позволит нам понять, почему западные страны демонстрируют позицию, которую Баку сложно оценить по достоинству.

Модель поведения Запада

В первую очередь, говоря о западных странах, необходимо пояснить, исходя из каких соображений принимаются решения в США. Штаты являются единственным региональным гегемоном на планете, так как ни одна столица не может конкурировать с Вашингтоном в западном полушарии. Это дает возможность США проецировать свою мощь и влияние на другие регионы планеты, чем долгое время и занимаются американские политики. В основе поведения США лежит наблюдение за изменением баланса сил. Как только расклад меняется на невыгодный США, Вашингтон принимает то или иное решение для склонения чаши весов в свою сторону. Это используется, в особенности, для сдерживания развития и появления потенциальных региональных гегемонов в других частях света. Такой подход, основанный на лучших традициях реализма, практикуется США во внешней политике по отношению к крупным игрокам, которые могут стать потенциальными конкурентами для США.

Проблема для маленьких стран заключается в том, что ключевые игроки глобальной политической экосистемы не заинтересованы в полном решении проблем своих "младших" партнеров, так как полное решение проблем сделает их менее зависимыми от больших сил. Таким образом, крупные западные страны, находящиеся на большом удалении от других регионов, больше заинтересованы в поддержке статус-кво. Такая позиция обуславливается тем, что сохранение имеющегося положения дел приводит к отсутствию изменений в балансе сил, сохранение которого, как было сказано, соответствует интересам доминирующих стран.

С другой стороны, для маленьких стран используется "пряник" в виде либерализма и либеральных ценностей. Обещание либеральных благ служит хорошим мотиватором для привлечения в лагерь подконтрольных стран. В частности, европейские государства пользуются таким подходом в силу ограниченного инструментария влияния. Обещая потенциальное улучшение экономической ситуации, европейские страны разыгрывают карту либерализма, приводя пример успешного развития европейских государств. Можно привести большое количество аргументов, которые укажут на одностороннюю сущность такого подхода, но главным в списке будет являться то, что страны Европы не испытывают проблем с безопасностью. По этой причине они способны больше фокусироваться на продвижении экономической повестки с другими европейскими странами. В этой связи, потенциальные механизмы влияния европейских стран связаны с ограничением доступа на европейские рынки (санкции), а механизм поощрения, напротив, создание условий для более близкого экономического сотрудничества.

Эта дискуссия подводит нас к важному вопросу - насколько можно верить или доверять организациям, которыми "руководят" западные страны? И действительно ли эти страны и организации либеральны? Практика показывает, что на оба вопроса можно дать отрицательный ответ. Ведь на фундаментальном уровне мы видим, что западные страны следуют внешнеполитическому подходу, основанному на принципах реализма, но ожидают либерального поведения на таких площадках. Это создает конфликт, так как политический реализм и либерализм являются двумя противоположными школами мысли. Таким образом, роль либеральных институтов изначально является второстепенной. Потому что даже в тех случаях, когда используется политический либерализм, он применяется лишь как инструмент для достижения конкретных политических целей, призванных укрепить доминирующее положение западных стран.

Что потеряли западные страны на Южном Кавказе?

На сегодняшний день на Южном Кавказе складывается весьма интересная динамика. У непредвзятого стороннего наблюдателя может возникнуть мысль о том, что международные посредники устроили метафорические "гонки", чтобы принести мир на Кавказ. Отчасти это будет правильный взгляд. Но все чуть сложнее. Учитывая все прошлые попытки посредничества, думаю, большинство читателей поняли, что у каждого посредника есть свое видение ситуации и постконфликтного мира. И если США пока занимают более выжидательную позицию, в том числе в силу того, что внимание Белого Дома сконцентрировано на Украине и Ближнем Востоке, то видна значительная активизация усилий ЕС в контексте нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как было описано выше, страны ЕС, в данном контексте Германия и Франция, имеют ограниченный инструментарий для влияния на Баку и Ереван. И если в Армении видно явное желание переориентации внешней политики на западный курс, то в Азербайджане придерживаются более взвешенного дипломатического подхода. В результате, Париж и Берлин используют либеральный "пряник" в отношении Еревана, в то время как против Баку используется язык угроз.

Таким образом Франция и Германия пытаются добиться ключевой цели: получить более широкое влияние в регионе. Остановимся на этом пункте подробнее. В силу переориентации Армении на Запад, ключевые страны ЕС получили небольшую степень доступа в регион. Конечно, для Франции и Германии это большой подарок, так как им не пришлось "добиваться" региона, а увеличение влияния случилось благодаря изменениям во внешней политике Армении. В двух европейских столицах теперь пытаются укрепить и расширить влияние на Южном Кавказе путем увеличения давления на Азербайджан, включая необоснованные угрозы о возможном введении санкций.

Но зачем Германии и Франции понадобилось больше влияния на Южном Кавказе? Ведь долгое время в Париже и Берлине считали этот регион не самым приоритетным. И даже после окончания 44-дневной войны не было заметно активных усилий по содействию миростроительству в регионе. Вероятным объяснением может служить стремление улучшить свои позиции по отношению к Турции и России, которых во Франции и Германии считают стратегическими конкурентами. Ведь расширив влияние на Южном Кавказе, Париж и Берлин получат инструмент политического давления на Москву и Анкару.

Что подводит нас к тому, что либеральный "кнут и пряник" европейских стран используется как инструмент реализма, для продвижения конкретных целей, призванных упрочить положение стран ЕС, считающих себя либеральными.

Растраченный немецкий потенциал

Несмотря на то, что поведение Франции и Германии прекрасно объясняется теорией, которая была изложена в первой половине анализа, вызывает серьезные вопросы неправильная оценка ситуации немецкими политическими элитами. После осечки Франции, вызванной нарушением принципа непредвзятости, Берлин имел прекрасную возможность перехватить инициативу и стать главным европейским посредником, который мог бы попытаться продвинуть построение мира на Южном Кавказе. Вместо этого немецкие политики повторили французский маневр и попытались оказать давление, которое в данном случае оказалось равносильно принятию одной из сторон. В результате, немецкая попытка посредничества потухла, не успев проявить себя.

Учитывая тот объем информации, которым мы обладаем на данный момент, такое развитие событий кажется весьма странным и нелогичным, так как не позволило Германии воспользоваться потенциалом, который возник после ошибки Парижа.

В любом случае, позиция Германии в вопросе построения мира на Южном Кавказе не является первостепенной, так как фокусируясь на позиции, возникает большой риск просчета в анализе. В контексте данной работы было намного полезнее рассмотреть интересы Берлина. И поведение главы дипведомства Германии в Баку прекрасно иллюстрирует аргумент о том, что принятие решений в Берлине повторяет французскую модель.

Ключевая проблема Франции и Германии заключается в том, что использование либерального "кнута" не вызывает доверия. В первую очередь, из-за того, что использование механизмов принуждения, доступных странам ЕС, подорвет доверие к блоку и индивидуальным государствам, которые воспользуются такими механизмами. Во-вторых, что не менее важно, трансформация вербального давления в реальное в отношении Азербайджана станет отказом от международного права. Ведь Азербайджан воспользовался правом на самозащиту, которое прописано в Уставе ООН. А это бросит тень на либеральные западные страны, чего в Берлине и Париже не очень хотят. Репутационные потери для таких стран весьма нежелательны, в связи с отсутствием "жесткой силы" и тем, что Франция и Германия полагаются на "мягкую силу".

Учитывая вышеизложенное, угрозы франко-немецкого тандема не воспринимаются всерьез в Баку в силу отсутствия юридического основания для них, а также из-за того, что если Франция или Германия пойдут на такой шаг, то это отрицательно скажется на их стратегических интересах.

Исходя из анализа, можно сделать следующий вывод. Позиция европейских стран в отношении Азербайджана является слабой и основана на слабых угрозах. К сожалению для крупных стран ЕС, в Баку видят слабую "руку" европейцев. Подход Берлина и Парижа указывает на отсутствие реального желания добиться устойчивого мира на Южном Кавказе, что дает основание делать предположение о потере актуальности европейского посредничества в краткосрочной перспективе. Европейское посредничество может снова стать актуальным только после значительного изменения позиции крупных европейских стран в отношении Баку.