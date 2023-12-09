Внешнеполитическая стратегия Франции и США подвергает опасности Армению

Автор: Эмин Севдималиев

Для многих людей является необъяснимым, почему ЕС и США начали демонстрировать явную антиазербайджанскую политику. Конечно, частично это можно объяснить тем, что Армения пытается развернуться в сторону Запада, а западные столицы пытаются воспользоваться этим для изменения баланса сил в отношениях с Россией. И это весьма справедливое объяснение, с которым тяжело не согласиться. В конце концов, Россия остается одной из главных угроз для Запада, в частности, для стран ЕС.

Однако, есть еще объяснение, которое многие аналитики и специалисты упускают из своего поля зрения, но которое лучше объясняет модель поведения западных стран. Для того, чтобы понять основополагающие причины поведения этих стран, необходимо вернуться на некоторое время назад. А если точнее, к окончанию Холодной войны и падению Берлинской стены. После этих двух событий на Западе заговорили о полном доминировании либеральной демократии. Книга Френсиса Фукуямы о "конце истории" является самым ярким примером такого мышления, которое доказало свою несостоятельность годы спустя.

Западные столицы посчитали, что идеология либерально демократического мира стала доминирующей парадигмой, и сфокусировались на экспорте этой философии по всему миру. Однако, такой подход приведет ЕС и США к бесконечному потоку конфликтов и значительно ухудшит отношения этих стран с другими государствами. В итоге это отрицательно скажется на международном престиже западных стран.

Необходимо отметить два момента. Данная работа не ставит перед собой целью прикрепить к какой-либо стране о ее демократичности или недемокатичности. Также не является целью дать оценку либеральной демократии как отдельному феномену. В контексте данной работы такие дискуссии не имеют смысла, так как подобные ярлыки также являются инструментом давления. Необходимо помнить, что анализ проводится через призму взгляда Запада на подобные трактовки, несмотря на, мягко говоря, несовершенность этого взгляда.

Почему Запад пытается навязать другим свое видение либеральной демократии?

С точки зрения западных стран, такой подход логичен. В западных столицах полагают, что распространение поможет сделать мир более предсказуемым, уменьшить количество конфликтов и войн, а также защитить либеральную демократию у себя дома. Западные страны посчитали, что после окончания холодной войны у них не осталось причин для продолжения политики, основанной на "балансе сил", а их уникальное положение позволяет им проводить политику "либеральной гегемонии". Эта политика подразумевает изменение внутренного порядка в странах, которые, считаются недемократичными путем трансформации мышления людей или изменения режимов. Таким образом, для распространения того, что на Западе называют "либеральной демократией", эти страны используют различные механизмы влияния и вмешательства во внутренние дела других стран, которые зачастую незаконны и контрпродуктивны.

Прогноз о крахе такой политики основывается на том, что западные страны не учитывают влияния двух факторов - культуры и национализма. Отмечу, что в контексте данной работы "национализм" стоит рассматривать не как отрицательное явление, а как стремление жить в соответствии с устоявшимися законами, правилами и порядком. Именно культурные различия и национализм, в перспективе, создадут для западных стран серьезные проблемы.

Франция и США - примеры ошибочной политики

В качестве одного из примеров читатель может посмотреть на ситуацию во Франции, которая очень хорошо иллюстрирует контраргумент, опровергающий ценность насильственного распространения либеральной демократии. Париж нескольо десятилетий активно продвигал экспорт своих демократических ценностей зарубежом, что привело к нарушению архитектуры союзов страны. Фактически, Франция осталась без союзников в Африке и отчаянно пытается привлечь на свою сторону страны в других регионах. Такой подход позволил только привлечь на свою сторону Армению, которая, справедливости ради, готова союзничать с любой западной страной, чтобы финализировать развод с Россией. А те регионы, в которых Франция была доминирующей силой, отказываются от французского влияния. Ярчайший пример - Африка, где Париж умудрился растерять свое влияние за какие-то полгода.

Также важно отметить, что значительное количество мигрантов, которые прибыли во Францию, значительно изменило культурную консистенцию страны и приводит к межэтническим столкновениям. Случаи системного расизма указывают на то, что в попытках продвижения либеральной демократии для ее защиты на своей территории, Франция получила обратный эффект. Ситуация дома стала более волатильной, прослеживаются случаи расизма в органах правопорядка и это привело к волнениям в самой Франции.

Дополнительный аргумент связан с последними протестами фермеров. Французские фермеры отмечают, что они возмущены "ввозом в страну дешевой импортной курятины, тогда как французские фермы простаивают". Это является еще одним подтверждением того, что попытка насильственного продвижения либеральной демократии приводит к увеличению волнений дома и делает внутриполитическую обстановку менее либеральной.

То есть, политика Франции, ориентированная на насаждение либерализма, создает условия для возникновения правых и крайне правых настроений в стране, что ставит под угрозу либерализм дома, а также создает риски общественного коллапса.

Но если рассмотреть другую страну, которая также усердно занимается продвижением своего видения либеральной демократии на планете, то можно увидеть и другие опасные политические тенденции. В данном контексте нельзя обойти стороной США. Вашингтон уже более трех десятилетий пытается распространить либерально демократическую повестку. В некоторых случаях это делалось путем насильственной смены режимов в необходимых странах. Ирак, Ливия и Афганистан могут служить примерами такого подхода США. В этих странах США, вместе с союзниками, пошли на изменение режима с целью дальнейшей либерализации этих стран. Делалось это под разными предлогами - освобождение населения от нелегитимного режима, война против терроризма, угроза оружия массового поражения и т.д. Государства, в которых были изменены режимы, столкнулись с ужасающими последствиями. Голод, уничтожение инфраструктуры, коллапс экономики и политической системы стали общими чертами Ирака, Афганистана, Ливии и прочих стран, в которых продвигалась чуждая им либеральная демократия. А для США такая политика стала причиной бесконечных конфликтов, в которых увязла страна в течение последних двух десятков лет. Сегодня география конфликтов расширилась и нет причин ожидать того, что Вашингтон сменит политический курс, который поможет США разорвать порочный круг участия в конфликтах.

В итоге это привело к увеличению количества беженцев и дестабилизации ситуации. Также случился парадокс. Либеральная демократия, которая должна была, теоретически, привести к более стабильному миру, стала основной причиной распространения конфликтов. В отличии от Франции, США более стабильны, если рассматривать обстановку дома. Однако, в США ведутся очень серьезные дебаты по поводу вопросов внешней политики и каждая проблема, с которой сталкивается американское общество, становится причиной для политического раскола. Это весьма ограничивает правительство США как во внутренней политике, так и во внешней.

Но почему попытка распространения либеральной демократии в отдаленных уголках планеты не увенчалась успехом? Учитывая опыт американцев, наиболее вероятный фактор, который повлиял на исход, связан с тем, что США не учли фактор национализма. Развивающиеся страны, в которых были изменены режимы, не привыкли жить в тех реалиях, в которых они жили. А попытки США изменить существующий порядок были встречены сопротивлением. В целом, эта ошибка внешней политики США прослеживается довольно давно. По какой-то причине американцы верят, что другие народы угнетаются авторитарными режимами и стоит избавить их от условных Каддафи или Хусейна, как сразу жизнь в этих государствах наладится. Это наивный подход и в корне неверный. Также важно отметить, что смены режимов и последующее уничтожение архитектуры безопасности в этих странах привели к распространению очагов напряжения на соседние территории. Также это позволило распространиться на этих землях терроризму и влиянию иностранных государств, которые используют сопротивление в качестве прокси.

В итоге, экспорт либеральной демократии не сделал геополитическую ситуацию в странах-импортерах более предсказуемой. Также эти попытки не привели к уменьшению конфликтов. Напротив, количество конфликтов увеличилось, и западные страны оказались втянутыми в них. Также пострадала внутриполитическая ситуация во Франции и США. И по иронии, на внутриполитическом уровне, эти государства стали менее либеральными.

Почему это важно в контексте Южного Кавказа?

Анализ политики либеральной гегемонии США и Франции указывает на то, что существуют серьезные проблемы с внешнеполитическим подходом Парижа и Вашингтона. Возможно, теперь читатель менее удивлен попыткам двух столиц повлиять на процессы в Южном Кавказе, ведь модель поведения, которой будут следовать Франция и США, не потерпит изменений. И это является серьезной проблемой для Армении, ведь она рискует повторить судьбу стран, которые стали центром геополитических прокси-битв больших стран. Это приведет к тому, что Армения окажется в ситуации, в которой для ее безопасности возникнут дополнительные угрозы, которым страна не сможет противостоять.

В контексте отношений с Азербайджаном важно отметить, что между Баку и Ереваном может возникнуть дилемма безопасности, которая будет нести в себе эскалационный потенциал для региона. Этот феномен подробно описывался в предыдущих работах. И если это случится, то нельзя будет возлагать вину на Азербайджан, так как дилемма безопасности, как видно из названия, является угрозой безопасности государств, которую пытается ликвидировать любая страна.

Это приведет к серьезным геополитическим конфронтациям, в которых пострадает весь Южный Кавказ. И самый большой урон понесет Армения, которая станет центром столкновения геополитических интересов. Правда, надо признать, что пока не совсем ясно как сложится дальнейший курс Армении. Ведь Армения только встала на прозападный путь и нельзя быть уверенным в том, что страна будет готова пройти этот курс до конца. В том числе из-за своей колоссальной зависимости от России, которая все еще является ее главным экономическим партнером.

Экспансионистская внешняя политика Франции и США является угрозой для региона. Прошлый опыт этих стран указывает на то, что продвижение либерально демократической повестки западными странами приводит к серьезным трансформациям и ухудшению ситуации, связанной с безопасностью. Подход Франции и США несет обльшое количество рисков и Еревану необходимо провести серьезный анализ, чтобы не оказаться неподготовленной в сложной ситуации.