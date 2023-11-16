Южный Кавказ под прицелом Европы

Автор: Эмин Севдималиев

Геополитический разворот Армении в сторону Европы продолжает набирать обороты. Последние изменения показывают, что геополитические маневры Еревана становятся серьезной угрозой для Южного Кавказа и ставят серьезный вопрос о будущем развития отношений в регионе.

Вчера в Брюсселе состоялся диалог между Арменией и ЕС по вопросам политики и безопасности. Один из пунктов обсуждения, который был отражен в пресс-релизе армянской стороны, особенно интересен в контексте данного анализа. Согласно данным внешнеполитического ведомства Армении, в рамках дискуссий был обсужден вопрос "поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира".

Что скрывается под этой формулировкой, какое влияние могут оказать возможные поставки вооружения и почему ЕС заинтересовался поставками оружия в Армению?

Поставки вооружений в Армению: возможное влияние

Поставки вооружения в Армению из ЕС значительно поменяют динамику отношений между Баку и Брюсселем. Несколько факторов обуславливают такой прогноз.

Во-первых, ЕС потеряет возможность участвовать в переговорном процессе между Баку и Ереваном. Случится это из-за того, что блок нарушит один из ключевых принципов посредничества - беспристрастности. Нарушая этот принцип, у Баку могут возникнуть опасения по поводу возникновения возможного конфликта интересов в ЕС. В прошлом мы видели подобную ситуацию, когда Франция лишилась права посредничества в связи с ее проармянской позицией.

Во-вторых, Европейский Союз не способствует налаживанию отношений между Баку и Ереваном, а напротив, создает условия для возможных эскалаций в будущем. Ведь неясно, что входит в понятие "нелетальное оружие", да и всегда стоит вопрос о том, как скоро за поставками "нелетального" последуют поставки "летального" оружия. Это приводит к тому, что у Баку появятся основания для недоверия к ЕС и Армении, что приведет к очередной гонке вооружений в регионе. Получается, что поставки вооружения в Армению приведут к ответным закупкам в Баку, что заставит Ереван чувствовать себя в большей опасности. Таким образом, поставки вооружения создают больше угроз для Армении, а не дают ей превосходство.

Особенно важно в данном контексте понимать, что текущие способности Азербайджана и Армении значительно отличаются, что прекрасно проиллюстрировала война в 2020 году. Также важно понимать, что возможное изменение баланса сил не благоволит Армении в связи с более слабыми экономическими перспективами, по сравнению с Азербайджаном, и меньшим населением. Сравнение текущих и потенциальных возможностей стран показывает, что раскручивание конфликтной динамики не должно входить в интересы Армении из-за ее более слабой позиции.

Третий пункт - возможная трансформация конфликта. Если в течение почти 30 лет ключевой проблемой между Баку и Ереваном являлся вопрос оккупации Карабаха, то после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над своей территорией вышеуказанная проблема была решена. Сегодня, несмотря на оставшиеся вопросы между двумя южнокавказскими странами, конфликтная динамика намного более спокойная. Но поставки вооружений дают основания задуматься о том, что такое поведение партнеров Армении может привести к возникновению эскалационных механизмов на границе двух государств. Таким образом, сложности во взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном могут "перелиться" на приграничные районы, что станет далеко нелучшим развитием событий.

Еще одна проблема заключается в том, что такое поведение ЕС приведет к "самоисполняющемуся пророчеству". В последние месяцы в западных СМИ циркулируется ошибочное мнение о том, что Азербайджан вот-вот предпримет враждебные шаги по отношению к Армении. Стоит отметить, что этот миф появился с подачи "специалистов", которые желали создать тренд и проигнорировали колоссальное количество потенциальных рисков, как стратегических так и тактических, которые несет в себе такое "предсказание". Однако политики поверили или сделали вид, что поверили этому мнению. Как было сказано ранее, накачивание Армении вооружением может привести к эскалационной динамике из-за дилеммы безопасности.

Потенциально может получиться следующая ситуация: на Западе забеспокоились о "намерениях" Азербайджана и накачали Армению оружием Это привело к гонке вооружений и дилемме безопасности, что может вылиться в очередную эскалацию и трансформацию конфликтных отношений между Баку и Ереваном. И в итоге получатся, что растиражированный "специалистами" ошибочный прогноз превратится в реальность и выльется в очередной конфликт между Баку и Ереваном. И в этом случае ЕС станет одной из сторон, которая косвенно будет виновна в развитии эскалационной спирали.

Учитывая все вышеизложенные аргументы, предоставление Армении вооружения со стороны ЕС ставит ситуацию на Южном Кавказе под колоссальный риск.

Геополитика - корень проблем

Но почему ЕС задумался о вооружении Армении? Ключевой причиной является геополитика.

То что в Армении обиделись на Россию из-за того, что Кремль отказался поддержать Армению в боевых действиях во время Второй Карабахской войны, - не секрет. Можно много размышлять о причинах, и это является отдельной темой для анализа. Скажем лишь то, что Москва не стала нарушать международное право и отказалась идти на поводу у Армении.

С тех пор Ереван начал медленно, но стабильно проводить антироссийскую политику, которая стала набирать обороты в последние месяцы. Западные страны поняли, что перед ними открылось окно возможностей для распространения своего влияния на Южном Кавказе, который считается важным для России регионом. С тех пор и началась попытка продвижения западной и антироссийской повестки через Армению.

В контексте причин, которые привели к противостоянию между Россией и западными странами, стоит вопрос безопасности и конкуренция в сфере безопасности, особенно обострившейся с началом войны в Украине. Если рассматривать отношения между ЕС и Россией с этой точки зрения, становятся очевидны принципы поведения Европейского Союза в отношении Армении.

Армения является еще одним потенциальным рынком сбыта вооружений, который рассматривает Европа, в силу армянского поворота на Запад. Ведь поставка вооружений - это один из механизмов, который может превратить получателя вооружений в зависимую сторону. Читатель должен понимать, что поставка вооружений также подразумевает поставку боеприпасов, налаживание логистики, подготовку кадров и т.д.

В контексте поставки вооружений из Европы в ЕС необходимо упомянуть об одном из примеров, который проиллюстрирует то, как видят в Брюсселе партнерские отношения с Арменией в этой сфере. Вчера появилась информация о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающие в странах Центральной Европы, ведут переговоры о продаже своей продукции и оказании соответствующих услуг африканским государствам.

Они решились на такой шаг из-за желания переманить покупателей российских вооружений в регионе. "Лучшие новые рынки - это африканские, потому что они все еще используют оборудование советских времен, но теперь хотят, чтобы к нему добавились западные технологии", - прокомментировал ситуацию один из представителей оборонпрома Европы.

Неравное партнерство

Таким образом, потенциальные поставки оружия из ЕС в Армению несут в себе большое количество рисков для региона. В итоге, такое партнерство сделает Армению зависимой от европейских друзей, при этом не увеличивая уровень безопасности страны в силу возможного развития "дилеммы безопасности".

С точки зрения ЕС такой подход может позволить ей набрать дополнительные очки в конкуренции с Россией на Южном Кавказе, однако есть и риски. Долгосрочные стратегические интересы блока неразрывно связаны с Азербайджаном и вызывает удивление подход ЕС к вопросу взаимоотношений с Азербайджаном. Также имеются и репутационные риски, если ЕС будет поставлять какое-либо вооружение стране, которая, технически, находится в состоянии войны с другим государством. Весьма сомнительно, что ЕС, который заявляет, что оперирует на "принципах и ценностях", будет доволен, если его вооружение будет применяться в каких-либо конфликтах.

Предоставление такой помощи Армении будет означать, что Брюссель поддерживает политику Еревана, а это приведет к значительным изменениям в региональной динамике.