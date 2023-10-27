Индия ведет Армению к новой войне

Автор: Эмин Севдималиев

Одной из тем, которые продолжают оставаться в центре нашего внимания, являются попытки Армении изменить курс военной политики страны. В контексте данной дискуссии мы проводили анализы попыток страны переориентировать внешнюю политику для восстановления армии после поражения в 44-дневной войне. Ереван пытается всеми силами переформатировать свою армию, что приводит к закупкам вооружений из разных источников. И если во Франции уже начали задумываться о том, как будет платить Армения за услуги французского ВПК, то в других странах пока такой вопрос не ставился.

Роль еще одного важного поставщика вооружений для Армении желает примерить на себя Индия. В последние дни в СМИ появились сообщения о том, что Ереван готов закупить из этой страны вооружения на 244 миллиона долларов. Отмечается, что в список желаемых поставок входят РСЗО, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Но важный вопрос, на который необходимо найти ответ связан с рисками, которые несет данное решение.

Индия сеет хаос на Южном Кавказе

Большая проблема заключается в том, что поставки вооружений из Индии делают ситуацию на Южном Кавказе менее определенной и поддающейся анализу. Сложность заключается в том, что между Азербайджаном и Арменией до сих не подписано мирное соглашение. Также не решены практические вопросы, такие как делимитация и демаркация границ. В такой ситуации, поставки вооружения в Армению могут служить сигналом к тому, что Ереван не готов поставить свою подпись под мирным договором.

Конечно, армянская и индийская стороны станут аргументировать поставки вооружения тем, что предоставляемые военные системы и боеприпасы служат только для оборонительных целей. Проблема с этим заявлением заключается в том, что современное вооружении, зачастую, не бывает строго оборонительным или наступательным. Возможность двоякого применения оружия означает, что в Баку могут увидеть угрозу для своей безопасности, несмотря на заверения других стран.

Таким образом, действия Индии создают условия для возникновения дилеммы безопасности на Южном Кавказе. Такая ситуация приведет к меньшему уровню доверия между Баку и Ереваном и усложнит подписание мирного договора.

Складывается очень интересная и весьма парадоксальная ситуация. Армения заявлет, что обеспокоена проблемой своей безопаности и закупает оружие у Индии. В свою очередь, закупка вооружений дает повод усомниться в намерениях Еревана, что усложняет подписания мира. И именно это делает Армению еще более неуверенной в своей безопасности.

Конечно, Индия умело пользуется этой ситуацией, и даже манипулирует Арменией. С одной стороны, Дели получает дополнительный источник притока иностранной валюты и выход на новый рынок, а с другой стороны, Армения попадает в зависимое положение, так как поставки вооружений из иностранных государств подразумевают и другие затраты, включая подготовку кадров, ремонт, логистику, пополнение запаса боеприпасов и т.д. Таким образом, Дели играет на страхах Армении и ставит ее в зависимое от себя положение.

Но с другой стороны, Индия берет на себя значительный риск. Поставки вооружения неопытным бойцам армянской армии может обернуться репутационном ущербом для индийского ВПК. А в случае потенциальной эскалации отношений между Баку и Ереваном, ситуация станет еще хуже, так как уничтоженная военная техника является весьма отрицательной рекламой.

Армянскую армию ждет еще один парадокс

Аргумент о дилемме безопаности является не единственным парадоксом, который, видимо, не рассмотрели в Ереване. Еще одной сложной ситуацией, с которой столкнется армянская армия связана с тем, что отсутствие единой стратегии о закупке вооружений приведет к тому, что в ближайшее время армянская армия станет слабее. Это связано с тем, что военным в Армении придется работать с оборудованием из Индии, Франции и России. Вооружение из трех разных источников негативно отразится на общих возможностях армии, так как интегрировать их в единую систему будет весьма сложной задачей.

В этой ситуации возникают вопросы к самой Армении. С какой целью делается это? На данный момент все указывает на то, что в Ереване нет четкого понимания и модели, на основании которой страна пытается построить свои вооруженные силы. А покупка вооружений из Индии напоминает поставки СУ-30 из России, которые имели больший резонанс на внутренной арене, а на деле оказались непригодными к боевому использованию.

Также необходимо отметить, что ограниченный масштаб закупок из Индии не даст реального преимущества Армнии, так как количество закупаемых вооружений является весьма ограниченной.

Что должны понять в Индии

В результате, Армения становится более зависимой от Индии страной без получения каких-либо стратегических преимуществ для себя. Перечисленные выше аргументы указывают на то, что Индии безразлично будущее отношений между странами Южного Кавказа и Дели интересует лишь собственные интересы. Это абсолютно понятная позиция, но проблемы связаны с тем, что Индия становится одной из стран, которая поддерживает ревизионистские мотивы Армении, в случае если ее поставки вооружений приведут к эскалации.

Поставки вооружений в попытке изменить баланс сил на Южном Кавказе приведут к еще большей гонке вооружений в регионе, привлекут большее внимание других региональных держав и усилят попытки внедрения в регион третьих сил, в частности, Западных стран. Таким образом, Индия искусственно создает неопределенность и напряженность, вместо того, чтобы способствовать построению мира.

Учитывая то, что армянские военные ударяли по мирным городам, находящимся вдали от зоны боевых действий в прошлом, Азербайджан располагает реальными причинами для беспокойства. На сегодняшний день Индия является одной из сторон, которая оказывает деструктивное влияние на ситуацию на Южном Кавказе и подпитывает опасения всех региональных стран.

Но, также необходимо отметить и то, что в Армении должны осознать, что став "окном" в регион для третьих стран, Ереван не сможет гарантировать свою безопасность. Проблемы Армении связаны с тем, что она находится в плохих отношениях с половиной из своих соседей, сжигает мосты с бывшими союзниками и ищет помощи где-то в дали. На сегодня самым простым и логичным путем является подписание договора, чего в Ереване делать пока не спешат.