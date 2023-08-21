Армения втягивает Индию и Иран в новую авантюру

Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня ряд телеграм-каналов поделился весьма любопытными видеокадрами, на которых видно как вооружение из Индии переправляется в Армению, транзитом через Иран. Сказать, что такое развитие событий нас удивляет невозможно, потому что тенденции к деструктивному влиянию на баланс сил в регионе Иран и Индия демонстрировали уже давно. Также как нас и не удивляет стремление к продвижению ситуативного тройственного альянса, который создан в силу антагонизма из-за близких отношений Азербайджана, Турции и Пакистана. С момента нашего последнего анализа, перспективы треугольника Армения-Иран-Индия остались неизменными и с политической точки зрения данный союз является несостоятельным в силу широкого спектра причин.

Транспортировка оружия из Индии в Армению, в первую очередь, бьет по интересам этих двух стран. Отметим несколько аспектов, заслуживающих внимания.

Во-первых, поставка вооружений Армении может создать дилемму безопасности, так как для Азербайджана сам факт снабжения Еревана оружием является угрозой, особенно учитывая большое количество вооруженных провокаций. В такой ситуации единственным выходом для Баку будет усиление военного потенциала, что приведете к гонке вооружений. Проблема заключается в том, что эту гонку вооружений Ереван проиграет, так как страна не обладает необходимыми экономическими возможностями для того, чтобы быть реальным конкурентом. Во-вторых, закупки новой техники означают изменение логистики поставок, включая налаживание новых каналов поставки боеприпасов, запасных частей, подготовки персонала, и т.д.

Такой переход, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ослабит оборонительный потенциал Армении, так как необходимо время для интеграции новых систем вооружений в общую структуру вооруженных сил.

Пункт номер три, Армения все еще отстает от Азербайджана в компоненте превосходства в воздухе. Это сделает новые закупленные системы легкой мишенью для имеющегося вооружения, в первую очередь, дронов.

Комбинация этих трех факторов указывает на то, что Армения пытается вылечить симптом, а не причину болезни.

Что касается Индии, то тут можно отметить то, что поставки вооружения неопытным бойцам армянской армии может обернуться репутационном ущербом для индийского ВПК. А в случае потенциальной эскалации отношений между Баку и Ереваном, ситуация станет еще хуже, так как уничтоженная военная техника является еще более отрицательной рекламой.

Таким образом, поставки из Индии в Армению не являются решением проблемы Еревана. Напротив, желающая гарантировать свою безопасность Армения ставит под угрозу свою безопасность еще больше, в силу эффекта дилеммы безопасности.

Рассматривая ситуацию в таком контексте, возможно сделать следующий вывод: поставки не выозымеют стратегического влияния, но могут привести к тактическим изменения со стороны Азербайджана.

Как правило, самое правильное решение - самое простое и логичное. Подпись под договором о мире является таким решением. Потенциальные эскалации могут нанести непоправимый ущерб Армении, с индийским вооружением или без.