Индийское вооружение поджигает пороховую бочку на Южном Кавказе

Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня случилось то, что не стало сюрпризом, и возможно, даже ожидалось. Поставки вооружения из Индии в Армению через территорию Ирана, а также кадры, подтверждающие этот факт были распространены некоторыми телеграм каналами.

Попытки Еревана создать треугольник Армения-Иран-Индия не являлись для нас секретом, и мы описывали перспективы этого временного и ситуационного альянса.

С того момента ситуация не сильно изменилась, да и баланс сил складывается не в пользу Армении. Несмотря на это, Индия пытается что-то изменить и поставила вооружения, что ухудшает ситуацию на Южном Кавказе и подталкивает регион к потенциальной и опасной эскалации.

К сожалению, правительство Индии пошло на этот шаг на фоне сложных и долгих переговоров между Баку и Ереваном. Армения продолжает демонстрировать упрямость по многим вопросам, что затрудняет поиск консенсуса. Даже по таким вопросам как маршрут доставки грузов в Ханкенди. Благодаря Индии в уравнение добавляется еще одна переменная, которая может сделать ситуацию более сложной.

Поставки вооружения Армении создают сложности из-за того, что Азербайджан видит в этом угрозу для себя. Что заставит Баку принять одно из двух или комбинацию обоих решений - перебросить больше военной техники к границе, а также закупить дополнительное вооружение для того, чтобы обезопасить себя. В свою очередь это приведет к аналогичному подходу в Ереване. Этот цикл будет повторяться и приведет регион к феномену известному как "дилемма безопасности". Таким образом, создастся замкнутый круг, который не посодействует установлению доверия между Баку и Ереваном.

Ситуацию усложняет то, что Армения использует провокации для оказания давления на Азербайджан. С каждым новым негативным шагом уровень доверия в Баку падает, даже несмотря на то, что каждый переговорный раунд неминуемо приводил к такому развитию событий.

Реальность такова, что сегодня в Азербайджане, выражаясь дипломатично, не до конца уверены в искренности намерений Армении, относительно переговоров. Поставки вооружения после встречи в Москве могут быть трактованы как сигнал к тому, что Армения не подходит к переговорам с полной серьезностью и может искать другие пути решения конфликта. Если Армения пойдет по пути эскалации, и подведет регион к войне, то это закроет путь к миру на долгие годы и вынудит обе страны жить в постоянной конфронтации друг с другом. Помимо очевидных потерь, таких как жертвы войны и финансовые потери, это приведет к небывалому уровню демонизации каждой из сторон в глазах населения стран.

По этому Индия, как и любой другой поставщик вооружений Армении, должна принимать во внимание текущий баланс сил в регионе и не нарушать его. Нарушение этого баланса, учитывая прошлые амбиции руководства Армении, придаст Еревану смелости начать "новые войны за новые земли". Нарушение существующего баланса чревато значительными изменениями геополитических реалий и затронет интересы не только Азербайджана и Армении.

А это, в свою очередь, может привести к более серьезным и масштабным трансформациям.