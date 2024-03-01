Вице-президент Турции принял делегацию ПЕА

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз принял делегацию во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и главой центрального аппарата Тахиром Будаговым в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщили Day.Az в ПЕА, Джевдет Йылмаз отметил, что Дипломатический форум в Анталье является надежной площадкой для обсуждения региональных и международных вопросов.

Вице-президент поздравил председателя партии "Ени Азербайджан" Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, состоявшихся 7 февраля. С удовлетворением вспомнив об официальном визите Президента Ильхама Алиева в Турцию 19 февраля этого года, Джевдет Йылмаз сказал, что отношения между двумя дружественными и братскими странами успешно развиваются, двусторонние отношения вышли на качественно новый этап, основанный на воле двух дружественных и братских стран. Было отмечено, что активная поддержка странами друг друга на международных площадках очень важна с точки зрения обеспечения наших национальных интересов и реализации стратегических целей.

Заместитель председателя ПЕА - глава центрального аппарата Тахир Будагов подчеркнул, что уверенная победа Президента Ильхама Алиева на выборах является примером единства народа и лидера.

Отметив, что первый официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию после выборов является наглядным примером азербайджано-турецкого братства, Тахир Будагов сказал, что многоплановое, целенаправленное сотрудничество между двумя странами на новом этапе служит развитию наших стран. Укрепление братских связей, сформированных на основе общих национальных и моральных ценностей и глубоких исторических традиций, является очень важным фактором.

Отметив важность форума, он заявил, что данная площадка очень полезна с точки зрения развития двусторонних и многосторонних отношений во всем мире, решения глобальных вопросов, представляющих интерес для стран мира. От имени возглавляемой им делегации он пожелал успехов работе форума.

Тахир Будагов также с удовлетворением отметил, что отношения между правящими партиями двух стран развиваются по восходящей линии.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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