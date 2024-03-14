Кормящиеся с рук армянского лобби французы: их надо знать в лицо

Автор: Байрам Эльшадов

В Париже председатель группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Анн-Лоранс Петель организовала завтрак, посвященный развитию экономического сотрудничества между Францией и Арменией. Внимание привлек не сам факт проведения мероприятия, а то что Армению пытались выставить как глобальную экономическую силу.

На мероприятии присутствовало около пятнадцати депутатов и различные лица, приближенные к армянам. Во вступительной речи бывший депутат Парламента Флоранс Провандье напомнил участникам ключевых показатели торговли Франции и Армении.

Чтобы представить экономические возможности в перспективе, были представлены три направления, отражающие проблемы этого сотрудничества: Мишель Пазумян, делегат по проектам развития сельского хозяйства Армянского фонда Франции, настаивал на необходимости ускорить ирригационные проекты. Генеральный делегат другого комитета, Серж Хавесян, представил проект зеленой энергетики, реализуемый компанией Solges Energy. Также, Филипп Пу, президент G2IA (армянской международной межпрофессиональной группы), подчеркнул ноу-хау армянских инженеров и техников в области новых технологий, о чем свидетельствует создание многочисленных центров исследований и разработок в Армении.

Если читать пресс-релиз, основные моменты которого были приведены выше, может сложиться впечатление, что беседа была весьма продуктивной и вот-вот произойдет прорыв в торговых отношениях между странами.

Но если критически проанализировать информацию, то возникают вопросы о масштабе обсуждаемого сотрудничества. Ведь сельское хозяйство Армении, во-первых, не способно предложить что-либо французской экономике из-за ее неконкурентоспособности. Во-вторых, даже если Армении и есть что предложить Франции в этой сфере, этому не бывать. Подумайте, как отнесутся протестующие французские фермеры, к дополнительной дешевой продукции, импортируемой государством в ущерб интересам сельхоз работников. Вопрос риторический, ответ и так очевиден.

Сотрудничество в сфере энергетики - отдельная тема для дискуссий. Армению пытаются представить и демократией, и восходящей звездой европы, а теперь и энергетической державой. При этом, у Армении самой колоссальные проблемы с энергообеспечением и вызывает очень серьезный вопрос - а действительно ли в это верят в Армении и во Франции?

Последний пункт также интересен. О мифическом ноу-хау армянских инженеров. Но ведь построив пару центров страна не становится технологической державой. А учитывая то, что в Армении очень ограничен рынок платежеспособного населения и маленький пул талантов, то перспективы страны и в этой сфере кажутся весьма сомнительными.