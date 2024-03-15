Хакан Фидан заявил о возможности превратить Южный Кавказ в "место мира и стабильности"

Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности. Обеспечение мира в регионе полезно для всех стран. После ноября 2020 года для этого появилась историческая возможность", - добавил Х.Фидан.

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