Пашинян изображает из себя миротворца

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь взялся за свое любимое занятие - рассуждения о войне и мире. Как и всегда, армянский премьер пытается выставить себя самым настоящим миротворцем, окруженным врагами. И сегодня он продолжил развивать свою излюбленную тему.

На всетрече с генеральным секрестарем НАТО Йенсом Столтенбергом Пашинян пожаловался на то, что его миротворческий посыл не был оценен должным образом в Баку. Суть жалобы армянского премьера заключается в том, что Баку не согласился на его предложение о зеркальном отводе войск с границы. По его мнению, такой шаг снизил бы напряженность между странами и внес бы вклад в установление более мирного будущего на Южном Кавказе.

Но его жалоба абсолютно неуместна. В первую очередь, из-за того, что такой шаг не только не приведет к снижению риска возникновения эскалационных механизмов. Напротив, это станет причиной взаимных обвинений и большего ухудшения отношений. Причина для такого взгляда весьма проста. Баку не в состоянии доверять Еревану, учитывая историю взаимоотношений.

В основе зеркального отвода войск, каким видит его Пашинян, лежит именно доверие, которого и близко нет на данном этапе. А цена ошибки в таком важном внешнеполитическом вопросе весьма высока, ведь на кону стоит вопрос мира и войны. Также важно отметить и то, что цена выхода из мирного процесса слишком высока, так как это приведет к всплеску насилия в будущем. Учитывая эти два аспекта, предложение Пашиняна является, в лучшем случае, утопичным.

В мире где царит анархия, где невозможно доверять другой стороне и никто не придет на помощь, если случится беда, полагаться можно только на свои силы. В Баку прекрасно понимают это, учитывая то, что посредники почти тридцать лет разводили руками и говорили о том, что "ситуация сложная".

Тем более странно, что с таким заявлением Пашинян выступил перед главой НАТО, являющимся человеком, прекрасно понимающим как военную науку, так и политическую. И, конечно же, он понимает, что на данном этапе важно установление формального мира, который может стать отправной точкой для каких-либо иных договоронностей между Баку и Ереваном, если стороны договорятся.

Попытка Пашиняна представить себя миротворцем является не более чем актерской игрой, либо признанием отсутствия понимания сути проблемы. И если задуматься, то такими "маневрами" армянский премьер достигает обратного эффекта. Ведь, по сути, "миротворец" Пашинян отказывается от самого логичного и доступного варианта решения проблемы и выдвигает предложения, которые не будут приняты другой стороной. И он знает о том, что его предложения не найдут отклика в Баку.

Получается, Пашиняна не слишком сильно беспокоит вопрос безопасности и все эти громкие заявления о том, что вот-вот начнется война, лишь дымовая завеса.