Флаг Азербайджана поднят в Новой Каледонии на акции протеста против французского неоколониализма

В столице Новой Каледонии городе Нумеа состоялась очередная акция протеста против французского неоколониализма. Протестующие подняли национальный флаг Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az.

Отмечается, что в акции протеста приняли участие тысячи человек. Участники скандировали лозунги против неоколониальной политики Франции и требовали независимости.

В акции принял участие и выступил перед протестующими премьер-министр Новой Каледонии Луис Мапу.

Участники принесли на место проведения акции три флага - Азербайджана, ООН и Новой Каледонии.

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