Сепаратисты готовят для Армении "государство в государстве": власти в замешательстве

Автор: Байрам Эльшадов

Власти Армении запаниковали. Причиной страха политических элит в Ереване стали опасения о том, что представители более несуществующего сепаратистского режима решили организовать "правительство в изгнании". Все началось с того, что Самвел Шахраманян, считающий себя главой несуществующего сепаратистского банформирования, в интервью французской газете Le Figaro, начал рассказывать о "работе правительства сепаратистов в изгнании".

Конечно, это было колоссальной политической глупостью. В первую очередь потому, что никому во Франции эта тема, за исключением армянской диаспоры, не интересна. И эти словал порадовали лишь тех, кто заказывал интервью с Шахраманяном.

Но вот что более важно. Слова этого человека заставили понервничать в Ереване много важных людей. Рано утром армянский премьер Никол Пашинян отреагировал на попытку Шахраманяна набрать политичесие очки, отметив что Армения не признает никакое "правительство Карабаха в изгнании". Пашинян подчеркнул, что в Армении уже есть правительство и заявления Шахраманяна являются угрозой нацбезопасности.

Чуть позже панике поддался и замглавы аппарата армянского премьера Тарон Чахоян, назвал карабахских сепаратистов авантюристами, создающими угрозу безопасности Армении.

"В Армении не может быть государства в государстве, нет и не может быть правительства в изгнании", - отметил Чахоян.

Такая синхронизированная реакция указывает на то, что слова сепаратиста серьезно напугали армянских политиков, которые встревожились о возможной ответной реакции. И это логично, потому что Армения не находится в том положении, чтобы позволять себе подобные рискованные авантюры. Сегодня армянские политики показали, что в случае необходимости они умеют быстро просчитывать риски и понимают, что подобные заявления чреваты серьезными долгосрочными последствиями.

И армянским политическим элитам необходимо сохранить это понимание. В политике и дипломатии у каждого слова и действия есть последствия. И попытки изменить то, что уже совершилось могут очень дорого обойтись тем, кто считает что Баку не сможет ответить на подобные провокации.