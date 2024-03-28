Галлюцинации Вазгена Манукяна: шокирующий армянский масштаб разрухи в головах

Автор: Акпер Гасанов

Первый премьер-министр постсоветской Армении, лидер партии Национально-демократический союз Вазген Манукян в очередной раз продемонстрировал справедливость утверждения одного из главных героев булгаковской повести "Собачье сердце" профессора Преображенского. Который, напомню, дал весьма широкое, подробное объяснение слову "разруха".

"Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах", утверждал он. Нет, я вовсе не утверждаю, что Вазген Манукян соблюдает все правила посещения уборной и что в его клозете не царит разрухи. Более того, я не утверждаю, что в экономике Армении этой самой разрухи вовсе нет. Как раз наоборот- она есть и всем очевидна.

О том, в частности, свидетельствуют и растущие цифры внешнего долга соседней страны, возможности которой никогда не соответствовали ее амбициям. Но именно эта ситуация, а именно экономическая и социальная, демографическая и внутриполитическая, равно как и внешнеполитическая разруха в делах Армении доказывают, что ее причина именно в том, о чем говорил герой булгаковской повести.

И Вазген Манукян это в очередной раз подтвердил. "Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает, что рано или поздно страна встанет на ноги", заявил он в интервью одному из армянских СМИ. Одного этого предложения достаточно, чтобы посоветовать Манукяну не затягивать с визитом к неврологу. Ведь, галлюцинации уже посещают этого господина. Глядишь, он вскоре и голоса какие-то слышать начнет.

В общем, уверенно движется Вазген к шизофрении. Впрочем, возможно ему нужно посетить и нарколога. Который бы сообщил "дедушке армянской политики", что коньяк потреблять можно, но и закусывать также необходимо. Потому, что в противном случае выдает потенциальный пациент армянских неврологов и наркологов нечто совсем уж нелепое. И дело не только в том, что свои страхи он выдает за чужие.

"Азербайджан торопится, поскольку осознает, что в будущем у него могут возникнуть серьезные проблемы", утверждает этот не столько политический, сколько давно уже цирковой персонаж. Я же говорю- галлюцинирует он весьма красочно. Видятся ему какие-то проблемы нашей страны. И это при том, что любой экономист, демограф, военный эксперт докажет нелепость такого рода утверждений. Попутно, все они могут детально рассказать Манукяну, что именно у Армении есть и будут растут проблемы- экономические, демографические и внутриполитические.

Собственно, многие армянские эксперты это уже сейчас признают, констатируя, что их страна тонет в болоте экзистенциального кризиса. И цифры опросов общественного мнения в Армении показывают, что народ этой страны одинаково сильно презирает и власть и оппозицию. И, кстати, Вазгена Манукяна нет даже близко в числе политиков, имеющих хотя-бы однопроцентный рейтинг доверия в армянском обществе.

Хотя несколько лет назад он был главной надеждой армянской оппозиции и кандидатом на пост премьер-министра от "Движения по спасению Родины". Выступая в этом статусе, он также галлюцинировал. "Мы были свидетелями строительства египетских пирамид, разрушения Древнего Рима, крестовых походов, мировых войн. Мы участвовали во всех этих событиях", заявил он на одном из малочисленных митингов армянской оппозиции.

О своем личном участии во всех этих эпизодах, как и об участии в них всей армянской оппозиции, он тогда и сейчас сообщать не стал. Из скромности, надо полагать. Зато ныне он снова несет ахинею, демонстрируя чудовищную разруху в голове. Он предпочитает уверять граждан своей страны в том, что Азербайджан одержал в 44-дневной войне "случайную победу". О том, что случайно можно в кастрюлю вместо унитаза сходить по малой нужде, а не победу в войне одержать, этот галлюцинирующий старец не упоминает.

Он все измеряет в длительности времени стояния на коленях. Уверяя своих сограждан, что в таком положении Армения будет находиться недолго. Реальность, впрочем, говорит о том, что он явно выдает желаемое за действительное- стоять Армении на коленях придется еще долго, обслуживая все новых своих внешнеполитических клиентов. На данный момент - это Франция. И Армения показывает, что умеет "любить по-французски", посматривая в ходе процесса по сторонам, в поисках следующего потенциального клиента. Это осознанный, исторический выбор соседней страны, в которой из всех разрух важнейшей является именно разруха в головах тех, кто должен был бы спасти Армению от той унизительной роли, что она ныне играет.