В бесполезных поисках людей: Ален Симонян пошел по стопам Диогена

Автор: Акпер Гасанов

Я не знаю, есть ли у спикера парламента Армении Алена Симоняна какое-либо прозвище, благодаря которому он был бы широко известен в узких кругах. Но, на мой личный взгляд, ему бы подошло прозвище "Буря". В контексте известного стихотворения Пушкина. Симонян тоже демонстрирует резкие перепады настроения, выражающиеся в смене риторики. "То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя", это не только про бурю, но и про главного по армянскому парламенту.

Совсем недавно, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, спикер парламента Армении обвинил Азербайджан в якобы "проведении этнических чисток" в Карабахе, "уничтожении армянского наследия", при этом он использовал термин "Нагорный Карабах". Глава азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили, в ответ заявил, что в нынешней атмосфере мирных переговоров подобное выступление носит деструктивный характер.

Т.Миркишили указал в что сейчас все стороны должны поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он также довел до внимания присутствующих, что в Азербайджане есть Карабахский экономический район, а не "Нагорный Карабах". В общем, ответ Алену Симоняну был дан жесткий, полный и правильный. Но сам факт его провокационных умозаключений удивил. Ибо, до этого он тоже рассуждал о важности скорейшего установления мира.

Будь Симонян дамой, мы бы могли предположить, что столь существенная разница в его настроениях и речах вызвана особыми днями. Но, вроде бы, спикер НС РА о смене пола не объявлял. Так что, лучше все же сойдемся на том, что он похож на пушкинскую бурю. И это в очередной раз было доказано сегодня. Правда, перед рассказом о новых умозаключениях армянского Алена, я упомяну о высказывании депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Лилит Минасян.

Она подтвердила, что Армения в течение короткого периода времени должна вернуть Азербайджану четыре села. По ее словам, комиссии по делимитации границы обмениваются документами, чтобы понять, как должен происходить процесс возврата территорий на тавушском участке. На вопрос, говорил ли премьер Никол Пашинян на встрече с ними о конкретных датах, депутат ответила, что о датах не упоминалось. Но тут главное то, что армянская власть приняла принципиальное решение возвратить эти 4 села, вопреки истерике, которую закатила импотентная армянская оппозиция.

И вот тут я укажу на сегодняшние умозаключения Симоняна. Общаясь сегодня с журналистами он заявил, что в Армении и Тавушской области нет ни одного села, вокруг которого обсуждается вопрос о его сдаче кому-либо. По его словам, оппозиция делает очередной фальстарт и пытается на этом что-то сгенерировать. "Я заранее говорю - это не сработает. Ни одна часть территории Армении не является предметом торга", - утверждает спикер НС.

А главное, он поведал, что находится в поисках людей, которые считают это территорией Армении. "Я ищу тех людей, которые придут и докажут, что они находятся на территории Армении. Армения может показать свою территорию метр за метром на всех картах, от создания Советского Союза до независимости Армении. Жители Тавуша знают, что по ту сторону этой линии всегда была Армения", - сказал Симонян.

Как видим, он снова стал конструктивным! Не знаю, по какой причине. Не знаю и того, произойдет ли с ним новая метаморфоза с возвращением в неконструктивное состояние. Но сегодня Симонян произнес то, что является правдой. Жаль только, что ровно такие же речи он не озвучивал касательно ранее оккупированных территорий Азербайджана в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Глядишь, признай он очевидное, не пришлось бы воевать. И не было бы тогда жертв с обеих сторон. Но тогда Симонян нес привычную для официального Еревана ахинею. Совсем в стиле премьер-министра РА Никола Пашиняна с его утверждением, что "Карабах-это Армения и точка". Никол Воваевич, кстати, тоже осознал новые реалии и ныне активнее всех ратует за возврат Азербайджану 4 сел.

Правда, всего должны быть возвращены не 4, а 8 азербайджанских сел. Но, уверен, что и это тоже произойдет. А пока, мы констатируем, что спикер НС РА, по сути, пошел еще и по стопам Диогена. Который, чтобы показать афинянам, что не считает их достойными называться людьми, однажды средь бела дня зажёг фонарь и стал ходить по самым людным улицам города. На вопрос горожан: "Что ты делаешь?" - он отвечал: "Ищу человека". Тем самым он показывал афинянам, что найти среди них человека, достойного этого звания, крайне сложно. По сути, Симонян сказал тоже самое про своих сограждан. И не только про живущих в Тавушском районе. Впрочем, это уже их, внутриарямнские разборки.