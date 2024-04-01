В Ханкенди продолжают находить вооружение, оставленное армянами

В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, в Ханкенди 30 и 31 марта было найдено и изъято 7 различных марок автоматов, 1 пистолет, 2 винтовки, 4 гранаты, 2 гранатомета, 5 штык-ножей, 1 запал, 75 магазинов, 1870 патронов разных калибров.

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