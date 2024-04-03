Встреча, которая состоится 5 апреля, не направлена против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию об обеспокоенности азербайджанской стороны, вызванной предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, Европейским Союзом и Арменией, и отметил, что посчитал важным поговорить об этом с Президентом Ильхамом Алиевым и внести ясность в вопрос.

Государственный секретарь подчеркнул, что суть упомянутой встречи будут составлять вопросы экономического развития Армении.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.