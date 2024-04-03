Предвзятая позиция Франции: Армения в шаге от пропасти

2 апреля на пресс-конференции с участием главы МИД Франции и госсекретаря США были озвучены необоснованные претензии к Азербайджану. Эти претензии демонстрируют предвзятость Франции в отношении Азербайджана, ее намерение, используя все возможности, нарушить хрупкий мир на Южном Кавказе.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев, Франция занимает враждебную позицию по отношению к Азербайджану, передает Day.Az.

"На протяжении многих лет Франция продолжает эту враждебную тенденцию. Она позиционирует себя демократической страной, защищающей права человека и служащей миру, но на самом деле это не так. Долгое время Франция являлась страной с более чем 50 колониями, это стало причиной гибели миллионов людей, ради своих интересов она совершала геноциды. Франция до сих пор не свернула с этого пути", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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