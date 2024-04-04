Прибывший с визитом в Баку глава делегации турецкого парламента в ПА (Парламентская ассамблея) НАТО, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, М.Чавушоглу возложил цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана.

Затем был возложен венок к памятнику "Тюркское шехидство".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!