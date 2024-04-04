https://news.day.az/politics/1649543.html Мевлют Чавушоглу посетил Аллею шехидов - ФОТО
Мевлют Чавушоглу посетил Аллею шехидов - ФОТО
Прибывший с визитом в Баку глава делегации турецкого парламента в ПА (Парламентская ассамблея) НАТО, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Аллею шехидов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, М.Чавушоглу возложил цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана.
Затем был возложен венок к памятнику "Тюркское шехидство".
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