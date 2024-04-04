Между ураном и армянами Макрон выберет уран

Рано или поздно, когда президенту Франции Эммануэлю Макрону придется выбирать между ураном и армянами, он выберет уран. И вот тогда армян ждет крайне неприятный сюрприз.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире телеканала CBC.

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