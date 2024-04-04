https://news.day.az/politics/1649544.html Между ураном и армянами Макрон выберет уран - Эмин Алиев в эфире CBC - ВИДЕО
Между ураном и армянами Макрон выберет уран - Эмин Алиев в эфире CBC - ВИДЕО
Рано или поздно, когда президенту Франции Эммануэлю Макрону придется выбирать между ураном и армянами, он выберет уран. И вот тогда армян ждет крайне неприятный сюрприз.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире телеканала CBC.
С полной версией эфира можно ознакомиться ниже:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре