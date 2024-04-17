https://news.day.az/politics/1652639.html МИД Азербайджана об отзыве посла Франции из страны
МИД Азербайджана об отзыве посла Франции из страны
Несмотря на посредническую роль Франции на протяжении почти 25 лет, основанную на согласии Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об отзыве посла Франции в Азербайдане.
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