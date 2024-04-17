МИД Азербайджана об отзыве посла Франции из страны

Несмотря на посредническую роль Франции на протяжении почти 25 лет, основанную на согласии Азербайджана, очевидные антиазербайджанские шаги этой страны после Отечественной войны 2020 года известны всем.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об отзыве посла Франции в Азербайдане.

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