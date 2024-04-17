https://news.day.az/politics/1652663.html В Зардабе обнаружены граната и пулемет - ФОТО
В Зардабе обнаружены граната и пулемет - ФОТО
В водном канале, проходящем через село Гусейнханлы Зардабского района, обнаружены граната и пулемет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, в ходе осмотра территории обнаружены одна ручная граната Ф-1, один пулемет, магазин и 760 патронов.
Найденное оружие и боеприпасы переданы по назначению, по факту ведется расследование.
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