В Зардабе обнаружены граната и пулемет

В водном канале, проходящем через село Гусейнханлы Зардабского района, обнаружены граната и пулемет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в ходе осмотра территории обнаружены одна ручная граната Ф-1, один пулемет, магазин и 760 патронов.

Найденное оружие и боеприпасы переданы по назначению, по факту ведется расследование.

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