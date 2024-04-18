Вывод миротворцев с территории Азербайджана в столь короткий срок является результатом продуманной, решительной и основанной на национальных интересах политики Президента Ильхама Алиева, Азербайджан добился желаемого.

Об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли, сообщает Day.Az.

"Давайте открыто признаем, что после Трехстороннего заявления от 10 ноября в различных кругах высказывались мнения о том, что миротворцы прибыли сюда не на 5 лет, и срок их присутствия будет продлен еще на 5 лет. Однако сегодня мы являемся свидетелями досрочного вывода миротворцев с территории нашей страны", - сказал он.

Представляем вниманию читателей данный видеоматериал.

Отметим, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков минувшим днем подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя информацию относительно вывода российских миротворцев с территории Азербайджана, отметил, что решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно Трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, принято высшим руководством обеих стран. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения.

Напомним, что на днях в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

Добавим, что 10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!