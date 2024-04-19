ЕС поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз полностью поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в соцсети "Х" специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Сегодня появились обнадеживающие новости относительно работы пограничных комиссий Армении и Азербайджана и начала процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. ЕС полностью поддерживает переговорный процесс и цель всеобъемлющего и устойчивого решения", - отметил Клаар.

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