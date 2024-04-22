Учения азербайджанской армии

В соответствии с планом подготовки на текущий год в подразделениях Противовоздушной обороны Азербайджана (ПВО) были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Перед практическими стрельбами личному составу были разъяснены правила техники безопасности, цель обучения и условия стрельбы.

В ходе учений экипажами успешно выполнены задачи по приведению в боевую готовность переносной зенитно-ракетной установки "Игла-С", обезвреживанию воздушных целей обнаруженного условного противника.

В азербайджанской армии продолжаются учения, направленные на дальнейшее повышение боевой готовности подразделений и индивидуального профессионализма личного состава", - говорится в информации ведомства.

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