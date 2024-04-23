Пока в армянском обществе будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего не будет

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал азербайджанский кинорежиссер Аяз Салаев.

Говоря о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Салаев отметил, что в настоящее время проблема в одном - в идеологии.

По его мнению, до тех пор пока в общественном сознании армян, у простых людей будет доминировать негативное мнение об азербайджанцах, ничего хорошего никогда не будет.

"Как говорил профессор Преображенский (герой повести Михаила Булгакова) - разруха в головах. Пока это не будет искоренено, ничего и не будет", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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