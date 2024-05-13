Попытки дестабилизации ситуации на Южном Кавказе усиливаются

Несмотря на то, что внешние силы пытались вмешаться в процессы в регионе, чтобы обеспечить свои интересы, все эти попытки провалились в результате принципиальной позиции Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении 10 мая на открытии первого жилого комплекса в Шуше и встрече с первыми жителями, переселившимися в город, еще раз заявил о решительной позиции Азербайджана.

Политический комментатор Эльшад Гасанов сказал Trend, что Президент Ильхам Алиев, выступая с речью в Шуше, направил много важных месседжей силам, желающим вмешаться в процессы в регионе, передает Day.Az.

"Армения и ее покровители должны согласиться с реалиями, созданными Азербайджаном. Лидером на Южном Кавказе является Азербайджан. Это реальность. Однако реваншистские силы снова подстрекают Армению к войне", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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