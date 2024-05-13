"Тьфу на вас! Тьфу на вас дважды!": особенности армянского противостояния

Автор: Акпер Гасанов

С момента начала того, что в Армении именуют противостоянием действующей власти и "реваншистов", можно было выпить не одну бутылку "Кока-Колы" и съесть не одно ведро попкорна. При этом, уж вечер близится, а Германа все нет. В данном случае, все нет обещанного предстоятелем Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископом Багратом Галстаняна свержения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Мы все помним, как этот "святой отец" совершил марш по стране, обещая в его ходе добиться отставки Никола Воваевича, как только шествие доберется до Еревана. Оно таки добралось и даже провело акцию протеста на Площади Республики в день прибытия. Тогда, Баграт Галстанян два раза давал по часу времени, чтобы Пашинян его испугался и ушел в отставку. Премьер-министр Армении даже не счел нужным реагировать на требования "святоши".

С тех пор возглавляемое Багратом Галстаняном движение, которое координируется католикосом всех армян Гарегином II, дашнаками, а также вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, только угасает. Что вызывает отчаяние у "реваншистов", открыто обвиняющих свой же народ в нежелании поддержать данную авантюру.

И эта слабость "реваншистов" уже видна армянскому обществу. Вот и сегодня, на очередной акции протеста, отвечая на ироничный вопрос из толпы, за сколько дней "реваншисты" добьются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, священник Галстанян ответил: "сколько понадобится". И это было признание краха первичных планов этой "могучей кучки". Что, в принципе, было ожидаемо и даже неизбежно.

И вот уже пропашиняновский блогер Роман Багдасарян пишет о том, что "священные спасители" отправляют на блокирование дорог женщин и детей, чтобы потом обвинить полицию в жестоком отношении к протестующим. По его словам, 14-15 летние сопляки, оскорбляют полицейских, пользуясь тем, что они несовершеннолетние, а самый сюр в том, что "в массе своей это тупые ...(тут я пропущу эпитет, выданный армянским блоггером - авт.), которые не знают ни истории, ни географии своей страны, а вышли на митинг исключительно из-за стадного эффекта, подобно настоящим баранам".

Ну, Роману Багдасаряну, наверное, виднее, где там настоящие армянские бараны, а где не настоящие. Но факт остается фактом, стороны перешли к взаимным обвинениям и ни в чем себя, в этом плане, не ограничивают.

Вон, Западная епархия Армянской Церкви в Северной Америке распространила сообщение об Армане Бабаджаняне. Это, напомню, многоразовый депутат парламента РА в прошлом.

"И так, официально сообщаем всему верующему народу Епархии, что главный редактор выпускаемой в Глендейле газеты "Жаманак" Арман Бабаджанян (бывший дьякон), родившись в Армении, уклонился от службы в армии. Злоупотребив своей духовной службой и бытностью дьяконом, Арман Бабаджанян подделал печать Первопрестольного Святого Эчмиадзина и подпись предводителя Епархии - Его Высокопреосвященства архиепископа Овнана Тертеряна. Учитывая отмеченные выше постыдные и зазорные для его сана и чина деяния, предводитель Западной епархии Армянской Церкви в Северной Америке Его Высокопреосвященство архиепископ Овнан Тертерян извергает Армана Бабаджаняна из духовного сана, лишая его всех служб и прав дьякона",- говорится в сообщении.

Осталось только добавить: "Предаем Армана Бабаджаняна анафеме! Гореть ему в геенне огненной!".

А с какого, собственно, перепуга все это обрушилось на Армана? Да все просто- Баграт Србазан сегодня обратился к Арману Бабаджаняну и призвал рассказать о своей биографии. Тот, ясное дело, промолчал. Но вместо него заговорили другие и поведали миру обо всех выкрутасах этого политика, переодевшегося в рясу.

Возникает, правда, вопрос - чего же так долго и стоически помалкивала Западная епархия Армянской Церкви в Северной Америке? Неужели сигнала от архиепископа Баграта ждали, чтобы прозреть? Впрочем, это уже и не важно. Куда забавнее то, что поведал депутат "ГД" Нарек Григорян. Он уверен, что никто из жителей Тавушской области Армении не присоединится к движению "Тавуш во имя Родины" и к процессу выражения недоверия премьер-министру Николу Пашиняну.

По его словам, жители Тавуша довольны процессом демаркации границы.

"Они сказали: "Если бы мы знали, что демаркация такая, то почему мы протестовали?" - заверил член "ГД".

Интересное заявление. Свидетельствующее о том, что жители Тавуша привыкли сначала кричать и протестовать, а потом уже думать. При этом, возникает очень простой и финальный вопрос - если сами тавушцы все довольны, то какого корнеплода по Еревану шастают представители движения "Тавуш во имя Родины"?! Впрочем, уверен, и на этот вопрос мы вскоре получим ответ. Возможно даже, что весьма "оригинальный". Так что, нужно запастись очередным ведром с попкорном. Шоу продолжается!