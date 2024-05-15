Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сфере
Состоялся обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере между Азербайджаном и Словакией.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым принимает участие в международной выставке "IDEB 2024" в Братиславе (Словакия).
На выставке А.Гурбанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.
На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной и военно-технической областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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