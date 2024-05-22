Азербайджан выдал Казахстану гражданина, объявленного в международный розыск

Успешно продолжается сотрудничество между Генеральными прокуратурами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан в сфере борьбы с преступностью.

Как сообщили в среду Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о привлечении к уголовной ответственности гражданина Казахстана Садырбаёва Серика Сырлыбаевича (1989 года рождения) было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

"В феврале 2024 года было установлено местоположение и произведено задержание в Азербайджане C.C.Садырбаёва, объявленного в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий в Казахстане. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемого.

Серик Садырбаёв в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана был передан в компетентный орган Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

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