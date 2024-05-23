https://news.day.az/politics/1662486.html Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности - Президент Таджикистана
Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности - Президент Таджикистана
Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков", - подчеркнул Президент Эмомали Рахмон.
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