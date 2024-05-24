Представители дипкорпуса и военные атташе посетили село Зерти в Лачине
24 мая представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе в рамках визита в Лачин посетили Агропромышленный парк Зерти и Селекционный центр животноводства, созданный в селе Зерти.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, представителям дипломатического корпуса и военным атташе была предоставлена информация о проделанной работе в парке.
Они также ознакомились с деятельностью Селекционного центра, получили информацию о породах животных, выращиваемых в центре, и условиях их содержания, а также о проделанной работе по адаптации их к местным условиям.
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