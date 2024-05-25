На заброшенной боевой позиции в Карабахе обнаружена система ПВО

После проведенной азербайджанской армией антитеррористической операции были осмотрены система противовоздушной обороны и боевая позиция вооруженных сил Армении, заброшенных в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На военном объекте, обнаруженном в Ходжалинском районе, были конфискованы станция наведения ракет 1С32, несколько пусковых установок 2П24 и управляемые зенитные ракеты 3М8, входящие в состав оперативного зенитно-ракетного комплекса 2К11 Круг", - отметили в министерстве.

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