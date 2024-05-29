Состоялась встреча с азербайджанской общиной в Молдове

В столице Молдовы Кишинэу состоялась встреча с азербайджанской общиной в этой стране. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Молдове, члены азербайджанской общины в Молдове и представители диаспор, питающих дружественное отношение к нашей стране.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Молдовы, затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и освобождение Азербайджана.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что проведение такого мероприятия в День независимости - 28 Мая представляет символическое значение, что азербайджанцы во всем мире уже сплотились в единый кулак, довел до внимания проводимую комитетом работу, говорил о механизмах единства азербайджанских общин, многогранной деятельности координационных советов и домов Азербайджана.

Председатель комитета подчеркнул, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, руководствуются в своей деятельности поручениями и рекомендациями, данными Президентом Ильхамом Алиевым на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, и реализуют на современных платформах успешные проекты.

Посол Азербайджанской Республики в Молдове Ульви Бахшалиев констатировал незаменимую роль азербайджанской диаспоры в представлении нашей страны за рубежом, сказал, что позитивно оценивает деятельность функционирующих в Молдове диаспоральных организаций, что такие встречи вносят вклад в укрепление солидарности азербайджанцев за рубежом.

Затем был заслушан доклад председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчина Байрамова о проделанной работе, представлена информация о проектах, реализованных в рамках сотрудничества с комитетом.

В выступлениях говорилось об успешном продолжении сегодня диаспорской политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, развитии связей между диаспорой и государством на прочной основе, а также истории Дня независимости - 28 Мая и развитии современного Азербайджана.

Выступавшие коснулись одного из крупных и успешных проектов комитета - летних лагерей диаспорской молодежи, подчеркнули, что молодежь проявляет большой интерес к лагерям, отметили значение того, что в нынешнем году лагерь будет организован в Лачине.

В ходе встречи нескольким членам Конгресса азербайджанцев Молдовы от имени комитета были вручены благодарности за заслуги в деле пропаганды Азербайджана.

Встреча завершилась взаимным обменом мнениями на такие темы, как повышение показателей качества диаспорской деятельности членов общины, активность на информационных платформах, цели диаспорского движения и пр.

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