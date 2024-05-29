В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 28 мая - Дня Независимости.

После того, как были исполнены государственные гимны Азербайджана и Туркменистана, посол Гисмет Гезалов выступил с речью об историческом значении Азербайджанской Демократической Республики, первого светского демократического государства, которое было создано 106 лет назад на мусульманском Востоке. Он также рассказал о достигнутых достижениях после обретения Азербайджанской Демократической Республики независимости, о беспрецедентных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в области государственного строительства и отметил, что в настоящее время под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан находится на пути стремительного развития.

В своем выступлении Гисмет Гезалов подчеркнул, что Азербайджан является инициатором и активным участником в крупных международных проектах, включая Южный газовый коридор, проекты по энергетике Баку-Тбилиси-Джейхан и транспортные маршруты Восток-Запад и Север-Юг. Также он отметил, важную роль в создании электроэнергетических связей между Центральной Азией и Европой.

Посол отметил, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенные права в пределах признанных международным сообществом границ. Было обращено внимание на строительные работы на освобожденных территориях, массовое возвращение людей на их земли, а также на минную опасность.

Посол также подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан проявляет инициативы по обеспечению мира на Южном Кавказе и предлагает Армении мирное соглашение, признающее территориальную целостность и границы обеих стран. Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией продолжаются мирные переговоры и процесс делимитации границ. Посол также отметил, что завершение конфликта в регионе в первую очередь откроются новые возможности для сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе, которые будут полезны и, служить интересам не только для Южного Кавказа, но и для всего региона.

Касаясь двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, посол подчеркнул, что в последнее время поездки между двумя странами на высшем уровне, встречи в рамках мероприятий международного уровня приобрели интенсивный характер, что способствовало дальнейшему укреплению наших стратегических связей. Он также отметил, что в прошлом году торговый оборот между двумя странами вырос на 75 процентов и достиг почти 800 миллионов долларов США, а также подчеркнул важность совместной межправительственной комиссии для развития наших отношений.

Посол отметил, что Азербайджан и Туркменистан реализуют важные проекты в сфере энергетики, а также внесли значительный вклад в борьбу с изменением климата и развитие альтернативных источников энергии. Он подчеркнул, что 2024 год в Азербайджане объявлен "годом солидарности во имя зеленого мира". Посол подчеркнул, что проведение в ноябре этого года 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата Cop29 в Азербайджане является наглядным доказательством того, что наша страна является надежным партнером для мирового сообщества.

На мероприятии выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Батыр Атдаев. Он передал поздравления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и выразил пожелания, процветания и успехов Азербайджану. Батыр Атдаев подчеркнул, что диалог на высоком уровне между главами государств обеих стран является сильным стимулом для развития отношений между нашими странами. Он также отметил, что братские связи между народами Туркменистана и Азербайджана имеют исторические корни, а сотрудничество между странами быстро развивается в различных направлениях, включая политическую, экономическую и гуманитарную.

Банкет продолжился под музыку Азербайджана, и в ходе мероприятия были показаны материалы, связанные с нашей страной, а также логотипы COP29. Гости могли попробовать блюда и напитки из национальной кухни Азербайджана, а также сладости.

В то же время, на мероприятии были представлены различные материалы, связанные с историей, культурой, искусством, ковровым ремеслом и туристическим потенциалом нашей страны. Также были показаны национальные музыкальные инструменты и продукция под брендом "Made in Azerbaijan". Кроме того, в мероприятии были представлены баннеры COP29.az и azerbaijan.travel, которые связанны с их соответсвующими веб-сайтами.

В мероприятии приняли участие руководители, сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители общественности и азербайджанцы, проживающие в Туркменистане.

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