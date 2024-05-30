https://news.day.az/politics/1664167.html Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана в Исламабаде - ФОТО
Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана в Исламабаде - ФОТО
Состоялась встреча находящегося с визитом в Исламской Республике Пакистан министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммеда Исхака Дара.
Как сообщает Day.Az, в рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова и с другими высокопоставленными лицами.
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