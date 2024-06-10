Али Асадов провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

Состоялся телефонный разговор председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес.

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